JO d'hiver de Pyeongchang : la fin de carrière ? "J'y pense tous les jours", affirme le double champion olympique Pierre Vaultier sur LCI

Et maintentant ? Âgé de 30 ans, le snowboarder a connu de très graves blessures tout au long de sa carrière. Maitenant qu'il est double champion olympique, la question se pose : va-t-il mettre un terme à sa carrière ? "La fin de carrière, j’y pense tous les jours et là, je suis à la veille de cette décision", dit-il. "J'aimerais continuer car j'ai plaisir à glisser. Mais si je m'engage pour une nouvelle saison, cela signifie que c'est pour un nouveau cycle de quatre ans et quatre ans, c'est long."





Alors quand annoncera-t-il sa décision ? Sur LCI, Pierre Vaultier affirme qu'il se décidera après la fin de saison. "J'ai un globe de cristal à aller chercher. J'ai encore du travail donc c'est pas le moment de prendre ce genre de décisions", a poursuivi le snowboardeur.