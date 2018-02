JO d'hiver de Pyeongchang : le relais 4x10km en bronze comme à Sotchi

Maurice Manificat est allé chercher la médaille de bronze, avec ses copains de l'équipe, Jean-Marc Gaillard le plus expérimenté (37 ans), et la jeune garde Clément Parisse (24 ans), auteur d'une course exceptionnelle et Adrien Backscheider (25 ans). La Norvège archi-favorite a empoché l'or, devant la Russie sous bannière olympique.