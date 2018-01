JO d'hiver de Pyeongchang : Fourcade, Worley, Vaultier... Quelles sont les chances de médailles françaises ?

Porte-drapeau de la délégation française à Pyeongchang, Martin Fourcade pourrait être le plus gros pourvoyeur de médailles. À titre personnel, le biathlète pourrait s'adjuger l'or sur le sprint, la poursuite, la mass-start et l'individuel. Un bilan que le double champion olympique de Sotchi pourrait enrichir sur le relais mixte. Le Catalan, présent sur le podium à chacune de ses sorties cette saison, deviendrait alors le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux, été et hiver confondus.





Pour suivre Martin Fourcade (heure française) :

Dimanche 11 février, 12h15-13h55 : Biathlon – Sprint 10km (H)

Lundi 12 février, 13h-13h55 : Biathlon – Poursuite 12,5km (H)

Jeudi 15 février, 12h-14h : Biathlon – Individuel 20 km (H)

Dimanche 18 février, 12h15-13h15 : Biathlon – Mass-start 15km (H)