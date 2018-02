JO d'hiver de Pyeongchang : Novak Djokovic invite son sosie... le snowboarder Pierre Vaultier à Roland Garros

Tout a commencé jeudi après sa médaille d'or en snowboardcross. Invité sur le plateau de France 2, Pierre Vaultier est interviewé par le journaliste Laurent Luyat qui lui fait noter sa ressemblance avec Novak Djokovic. Une impression que le champion a volontiers admise.





"Quand je le regarde jouer, dans certaines intonations ou expressions de visage, j'ai l'impression de me voir", a confié le Français sacré champion olympique de snowboardcross après avoir déjà remporté le titre quatre ans plus tôt à Sotchi. Lorsqu'on lui propose une rencontre avec le tennisman, Pierre Vaultier ne dit pas non. "Alors ça, je serais ravi car je suis fan de ce bonhomme. Juste avoir une photo avec lui restera à jamais...", a confié Vaultier.