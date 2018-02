JO d'hiver de Pyeongchang : la descente messieurs reportée, le vent joue des tours aux organisateurs

Ce n'est pas la première fois que l'épreuve reine des Jeux olympiques d'hiver connaît pareille mésaventure. Lors des Jeux de Vancouver en 2010, sur le site de Whistler au Canada, la descente avait été reportée à plusieurs reprises. Même chose à Nagano en 1998, sur la piste de Hakuba au Japon, les organisateurs avaient été contraints de la repousser au jour le jour.





Chez les Français, cette décision a été accueillie calmement. "En descente, on a souvent ce cas de figure. On savait depuis deux jours déjà que ça pourrait être compliqué", a expliqué Brice Roger au micro de LCI. "On ne va pas rester quatre jours à l'hôtel, donc on va skier, on va s'entraîner et voir si on pouvait aller sur une ou deux épreuves pour sortir un peu de cet endroit." Médaillé de bronze sur cette épreuve à Sotchi en 2014, le Norvégien Kjetil Jansrud a lui applaudi cette annonce, en écrivant sur Twitter qu'il était "impératif que les conditions soient favorables".