JO d'hiver : déception pour Tessa Worley, Vanessa James et Morgan Ciprès

Tessa Worley est passée à côté de son rêve olympique. La championne du monde en titre a totalement manqué sa première manche aux JO d'hiver 2018 à Pyeongchang. En essayant de se rattraper, elle a terminé à la septième place du géant dames. Et pour l'épreuve de couples du patinage artistique, les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont terminé cinquièmes, après une chute de la patineuse.



