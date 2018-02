JO d'hiver : interdit au Sud, le drapeau de la Corée du Nord flotte (exceptionnellement) sur Pyeongchang

Cette exemption évite avant tout aux organisateurs des Jeux olympiques de Pyeongchang, qui se déroulent du 9 au 25 février, de ne pas enfreindre la législation en vigueur. En effet, en Corée du Sud, chanter les louanges du pays de Kim Jong-un est illégal et passible d'une peine de prison allant jusqu'à sept ans. Tout comme déployer la bannière du voisin du Nord. En attendant les cérémonies, où les emblèmes et les hymnes seront mis à l'honneur, le drapeau rouge, blanc et bleu de la Corée du Nord a été levé, jeudi 1er février, sur les sites des Jeux d'hiver et sur la place du village olympique, un jour après ceux de tous les autres pays en lice.