JO d'hiver de Pyeongchang : le programme des épreuves du mardi 13 janvier

Deux jours avec son entrée en lice sur 5000m, Alexis Contin fera son retour sur la glace du Palais des glaces de Gangneung. Cette fois-ci, le patineur malouin va concourir sur une distance plus courte, le 1500 m (12h), toujours en quête de médaille. Quelques heures plus tôt, en ouverture de cette journée marathon, les snowboardeuses Sophie Rodriguez et Mirabelle Thovex, 9e et 10e des qualifications la veille, chercheront à arracher un podium en half pipe (02h).