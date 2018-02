JO d'hiver de Pyeongchang : le programme des épreuves du samedi 10 février

Ce samedi 10 février, cinq médailles d'or seront attribuées aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Dans des disciplines aussi diverses et variées que le ski de fond, le short-track, le patinage de vitesse ou encore le saut à ski. Mais c'est le biathlon qui retiendra d'abord l'attention, à la mi-journée, puisque la délégation française pourrait décrocher sa première médaille.





À 12h15, les biathlètes Anaïs Chevalier et Marie Dorin-Habert vont prendre le départ de l'épreuve du skiathlon 2x7,5km. Il s'agira de la première des quatre dernières sorties de la quintuple championne du monde et future retraitée Dorin-Habert, qui rêve d'accrocher un titre olympique à son palmarès, après avoir remporté le bronze et l'argent aux JO de Sotchi.