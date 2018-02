JO d'hiver de Pyeongchang : Perrine Laffont médaillée d'or en ski de bosses, la France ouvre son compteur

Sous la neige du Phoenix Park, l'Ariégeoise a été plus efficace que spectaculaire. Plus propre et appliquée sur les bosses, elle s'est montrée la plus rapide sur son dernier run (29''36), évitant de reproduire les petites erreurs de ses adversaires. Vice-championne du monde 2017, Laffont s'est hissée sur la plus haute marche du podium pour décrocher la lune, son premier titre international. Elle succede à l'illustre Edgar Grospiron, dernier titré en ski de bosses aux JO d'Albertville 1992, et devient à 19 ans la nouvelle étoile du ski acrobatique tricolore.