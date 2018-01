JO d’hiver : la fusion des équipes de hockey féminines des deux Corées passe mal en Corée du Sud

Elles ont passé la frontière par la route de Kaesong le sourire aux lèvres et un bouquet de fleurs dans les mains. Cela n’était plus arrivé depuis près de trente ans et, ce jeudi, le projet du président sud-coréen Moon Jae-In est devenu réalité : 12 joueuses de hockey nord-coréennes ont rejoint leurs 23 homologues du Sud pour s’entraîner et, in fine, former une équipe commune qui disputera les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang qui s'ouvrent le 9 février. Mais derrière le symbole et les premières images, le mécontentement gronde en Corée du Sud.