JO d’hiver : la fusion des équipes féminines de hockey des deux Corées freinée par… la barrière de la langue

Si l’on a coutume de dire que le sport est le langage le plus universel qui soit, c’est oublier un peu vite l’importance de se parler concrètement dans un cadre collectif, pour affiner la coordination. Touchez-en donc un mot aux hockeyeuses coréennes du Nord et du Sud, qui s’entraînent actuellement ensemble en vue de former une équipe commune historique lors des imminents Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang. On aurait, certes, pu penser que la communication en tant que telle n’était pas un problème, s’agissant de deux pays qui n’en formaient qu’un seul jusqu’à 1950, sauf que…