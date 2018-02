JO de Pyeongchang 2018 : Martin Fourcade est passé à côté de la médaille

C'est un coup dur pour Martin Fourcade. Le double champion olympique en biathlon n'a pas décroché de médaille lors de l'épreuve de sprint de ce dimanche 11 février. Avec trois fautes au tir couché, il termine à la huitième place. A Font-Romeu, dans sa ville natale où l'on a suivi en direct la course depuis la salle des fêtes, la déception se lit sur les visages des supporters. Toutefois, rien n'est encore joué. En 2014, à Sotchi, il avait fini sixième à cette même épreuve et pourtant, il avait été sacré champion olympique le lendemain. L'espoir de ramener une médaille n'est donc pas encore perdu.



