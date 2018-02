JO de Pyeongchang : Alexis Pinturault est médaillé d'argent au combiné alpin

Que l'on ait sept ans ou ou plus, à la station de sports d'hiver de Courchevel, on est forcément fan d'Alexis Pinturault. Devant un écran géant au club de sport, les entraîneurs, ses amis et les enfants ont suivi sa victoire avec beaucoup d'émotions. La famille a préféré suivre la compétition dans l'intimité, mais une fois qu'Alexis Pinturault a décroché sa médaille d'argent, son petit frère, Cédric est venu partagé son bonheur avec ses amis. La performance de l'enfant du pays fait la fierté de Courchevel, notamment des anciens moniteurs qui ont suivi sa progression.



