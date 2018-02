JO de Pyeongchang : deux médailles de plus pour la France

Après avoir manqué le podium en individuel, Jean-Marc Gaillard et ses coéquipiers se sont surpassés pour leur épreuve en équipe. Ils ont ainsi raflé la médaille de bronze en relais 4 x 10 km de ski de fond. Comme à Sotchi en 2014, ils conservent donc la troisième place. Bien qu'elle soit en bronze, cette médaille vaut de l'or pour nos fondeurs.



