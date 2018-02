JO de Pyeongchang : Julia Pereira de Sousa remporte la médaille d'argent en snowboardcross

C'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Julia Pereira de Sousa a créé la surprise et l'émotion vendredi 16 février à Pyeongchang. L'adolescente de seize ans a remporté la médaille d'argent en snowboardcross et devient la plus jeune médaillée du sport français aux JO.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.