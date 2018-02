JO de Pyeongchang : la sportive Anaïs Bescond décroche la deuxième médaille française

La normande et sportive de 30 ans, Anaïs Bescond vient de vivre le moment le plus important de sa carrière. Elle a failli décrocher le prix d'argent, échouant à quelques centimètres de la Slovaque Anastasia Kuzmina. Son moral n'en est pas pour autant ébranlé, elle décroche avec bonheur la médaille de bronze. Périnne Laffont, 19 ans, quant à elle, a remporté le titre de championne olympique de ski de bosses. Après la victoire d'Edgar Grospiron il y a 26 ans, qui a été sacré à Albertville, le ski de bosse français est de nouveau au sommet. Dans les monts d'Olmes, elle est attendue avec impatience par son fan club et la station où elle a gagné ses toutes premières médailles. Du côté des hommes, deux athlètes français, Sacha Theocharis et Anthony Benna ont été sélectionnés pour la finale de ski de bosses. Feront-ils aussi bien que Périnne Laffont ? Enfin, Sophie Rodriguez et Mirabelle Thovex ont toutes les deux obtenu leur place pour la finale du snowboard halfpipe.



