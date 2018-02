JO de Pyeongchang : le point sur cette cinquième journée de compétition

Après des années loin des compétitions, Jason Lamy-Chappuis, champion olympique de combiné nordique en 2010, est de retour. Il a repris les entraînements en 2017 pour participer à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques. Même s'il n'a pas décroché de médaille, l'athlète a fini son épreuve avec le sourire. Côté patinage artistique, le couple Vanessa James et Morgan Ciprès se rapproche du podium. Enfin, l'Américain Shaun White, la légende du snowboard qu'on surnommait "la tomate volante", a décroché son troisième titre olympique.



