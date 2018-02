JO de Pyeongchang : les dirigeants des deux Corées échangent une poignée de main

S'il faisait très froid sur la piste, l'heure était au réchauffement dans la tribune officielle. Les dirigeants de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, représentée par la sœur de Kim Jong-un, ont échangé une poignée de main, lors de la cérémonie d'ouverture de la 23ème édition des Jeux olympiques d'hiver. Il s'agit d'un geste symbolique qui n'était pas arrivé depuis 1953.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.