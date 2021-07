JO de Tokyo : à quoi faut-il s'attendre pour la cérémonie d'ouverture ?

Un lever de rideau "simple" et "sobre" pour lancer les Jeux. Malgré les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le Japon va donner, avec un an de retard sur le programme initial, le coup d'envoi de la grand-messe olympique, vendredi 23 juillet. Cinq ans après les JO de Rio, ouverts dans la ferveur du Maracanã, transformé pour l'occasion en sambadrome géant, les festivités, qui se dérouleront pour la première fois sans public, s'annoncent moins tape-à-l'œil dans la capitale nippone. Les célébrations, "en phase avec la situation sanitaire", s'ouvriront à 20h (13h en France), dans le Stade olympique de Tokyo.

Dans le contexte du coronavirus, les organisateurs ont prévu de livrer une cérémonie "très véridique et honnête", d'une durée d'environ 3h30 et retransmise en clair sur France 2 et Eurosport. Il s'agira d'un moment d'"empathie" pour exprimer la "gratitude" et l'"admiration" du monde du sport "pour tous les efforts qui ont été déployés" dans la lutte contre l'épidémie, qui a fait 4 millions de morts depuis les premiers cas détectés en Chine fin 2019. Un hommage sera aussi rendu aux victimes du séisme et du tsunami de 2011, qui avaient entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima et fait près de 18.500 morts.