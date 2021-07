JO de Tokyo : le calendrier complet des finales et des médailles, jour par jour

Que la fête de l'olympisme commence ! Initialement programmés en 2020, puis reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux de Tokyo 2020 débutent officiellement vendredi 23 juillet dans la mégalopole nippone. Trente-trois sports sont au programme, dont quatre nouvelles disciplines (surf, escalade, skateboard et karaté), un "revenant", le baseball, et, pour la première fois, des matchs de basket-ball à trois (3x3). Au total, 339 médailles d'or vont être distribuées, autant en argent et en bronze. En heure française, retrouvez, ci-dessous, l'agenda détaillé des finales de chaque épreuve :