JO de Tokyo : Kevin Mayer, l'argent au bout de l'effort

En grande difficulté à mi-parcours (5e), le champion du monde 2017 a su puiser dans ses ressources mentales et physiques pour ne pas repartir bredouille du Japon. Il a réussi, au courage, à refaire une partie de son retard lors de la deuxième partie du concours. Après avoir dépassé ses peurs à la perche (5,20m), où il n'a plus excellé depuis les Mondiaux de Doha, Mayer a laissé sortir tout ce qu'il avait au fond de lui au javelot. Sur son deuxième lancer, il a claqué un 73,09m, effaçant son record personnel, pour monter sur la deuxième marche du podium. Délivré par cette performance, dont lui seul a le secret, il n'a eu plus qu'à assurer sur le 1500m, échouant finalement à 292 petites unités de la médaille en or qu'il était venue chercher.

"J'ai fait épreuve après épreuve. Je ne savais pas quand ça allait lâcher et ça n'a pas lâché. Cette hauteur et ce javelot, ce que c'était bon ! Ce sont les deux seules épreuves où il ne faut pas de la vitesse, mais juste un bon placement. C'est celles que j'ai réussies et qui montrent mon vrai potentiel. Sur le javelot, je croyais que j'avais fait 70m et finalement, c'était 73m donc j'ai explosé de bonheur", a savouré le double vice-champion olympique au micro de France 2. "À chaque fois que j'étais dans le dur, j'ai pensé à mes proches qui n'étaient pas là. Réussir ça dans mon état physique. J'ai été vice-champion à Rio en optimisant mon potentiel et là j'ai une nouvelle médaille en pensant abandonner. Je ne pouvais pas espérer mieux."