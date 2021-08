JO de Tokyo : impériales, les handballeuses françaises s'offrent le premier titre olympique de leur histoire

Après un début de rencontre poussif (1-3, 4'), les coéquipières de l'expérimentée Allison Pineau (7 buts) ont rapidement (et définitivement) pris les devants. Elles ont notamment mis en difficulté leurs adversaires par leur impact physique, multipliant les jets de 7 mètres obtenus. Sérieuses et appliquées, les Bleues ont regagné le vestiaire avec deux longueurs d'avance (13-15).

Comme lors de la première mi-temps, les Russes ont dominé les premières minutes au retour des vestiaires. Profitant des difficultés tricolores en attaque, Gorshkova et les siennes ont rapidement recollé au score (16-16, 39'). C'est le moment qu'a alors choisi Cléopatre Darleux - entrée en jeu après la pause - pour débuter son show dans les cages françaises. La portière a enchaîné les parades déterminantes (neuf arrêts au final, 45% d'efficacité), écoeurant les attaquantes adverses. Multipliant les attaques rapides, les Bleues ont pris le large. En l'espace d'une petite dizaine de minutes, elles ont ainsi pris six buts d'avance pour se rendre la fin de match plus facile (24-18, 48'). En pleine confiance, Pauleta Foppa (7 buts, 100% au tir) et les siennes ont ensuite tranquillement géré l'écart, s'imposant finalement (30-25). En patronnes.

Avec cette brillante victoire, les Françaises - déjà doubles championnes du monde et championnes d'Europe - ont remporté le premier titre olympique de leur histoire. Au bord de l'élimination lors de la phase de poule, elles ont aussi pris leur revanche sur la Russie, leur bourreau à Rio en 2016. "Quand je regarde les filles qui étaient là en 2016, je me dis : qu'est-ce qu'on a grandi et progressé dans nos savoir-faire individuels", exulte Béatrice Edwige, taulière en défense.