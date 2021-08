JO de Tokyo : plus forts que les Danois, les handballeurs français retrouvent l'or olympique !

Ils sont définitivement les experts de leur discipline. Après avoir fait la course en tête tout au long de la rencontre, l'équipe de France de handball s'est imposée sur le fil face au Danemark (25-23) et apporte la 31e médaille à la sélection française, la 8e en or. Après leur titre olympique à Pékin en 2008 puis à Londres en 2012, les Bleus avaient cédé leur trône aux Danois en 2016 à Rio, devant se contenter de la deuxième place. Cinq ans plus tard, ils retrouvent le sommet de l'olympe.

Dans leur quête de l'or, les hommes de Guillaume Gille n'ont pas tremblé. Après un début de rencontre accroché, ils ont réussi à prendre le large, plaçant même les Danois à cinq longueurs en début de deuxième mi-temps. Puis le trou d'air. Absents offensivement, moins tranchants défensivement, les Français ont alors laissé les champions olympiques sortants revenir dans la rencontre.

À quelques secondes de la fin de cette finale, alors que les Bleus menaient d'un but, les coéquipiers de Mikkel Hansen avaient même l'occasion d'égaliser et d'arracher une prolongation inespérée. Comme un symbole que rien ne pouvait leur arriver, les Bleus ont finalement récupéré le ballon et inscrit leur 25e et dernière réalisation dans le but vide.