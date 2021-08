JO de Tokyo : premier titre olympique pour le volley tricolore

Pour ne rien arranger, les Bleus ont multiplié les fautes en début de tie-break, laissant les Russes faire la course en tête (3-6).

Sonnés et harassés par les attaques de Klyuka et Mikhailov, les hommes de Laurent Tillie ont finalement renversé la tendance dans le sillage d'une défense retrouvé. D'une première main malicieuse à 13-12, Antoine Brizard a définitivement fait basculer le destin de cette rencontre aux multiples rebondissements.

Une attaque imprécise russe plus tard, les tricolores étaient au sommet de l'Olympe. "Je n'en reviens pas, on ne réalise pas trop. Je ne sais pas comment décrire les sensations. Champions olympiques ! On s'accroche, on s'accroche, on arrive à trouver la force avec cette équipe de dingues", a réagi sur France 2 l'attaquant Jean Patry.