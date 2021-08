JO de Tokyo : une fois encore, les handballeurs français au rendez-vous

Métronomique. Les handballeurs français se sont qualifiés pour une quatrième finale olympique d'affilée en venant à bout de l'Égypte (27-23) jeudi à Tokyo, assurant la France d'une 27 médaille. Les Bleus, portés par leur gardien Vincent Gérard, disputeront le match pour médaille d'or samedi face aux doubles champions du monde danois ou aux doubles champions d'Europe espagnols, qui se rencontrent en soirée (21h00 heures locales/14h00 heures françaises).

"On entre en finale olympique, on sait qu'on va avoir une médaille. On a tous de l'expérience et on a tous envie de plus. On travaille comme des acharnés, on est loin de notre famille. On a fait beaucoup de sacrifices. C'est déjà une récompense", a assuré Luka Karabatic après la rencontre. Mais nul doute que celui qui était revenu "argenté" de Rio en 2016 fera tout pour toucher, samedi, le plus précieux des métaux.