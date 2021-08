JO de Tokyo : "Je vais gagner à Paris", la promesse pleine d'espoir de Samir Aït Saïd

Rongé par la tristesse et la déception, le porte-drapeau de la délégation tricolore , qui visait l'or, comme sa partenaire, l a judokate Clarisse Agbégnénou , a révélé que son ambition s'est heurtée à une nouvelle blessure. "Il y a trois jours de ça, j'ai entendu un clac dans mon biceps. J'ai lâché les anneaux directs. Je devais faire forfait, je n'arrivais pas à monter sur les anneaux. Il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose", a-t-il déploré, ému aux larmes, au micro de France 2. "Il était hors de question que je fasse forfait. Si ça devait péter, ça devait péter là-haut. Il n'y a aucune excuse. Quatrième, ça ne me va pas."

Par amour-propre, il n'a pourtant pas renoncé à son rêve. Ce rêve qu'il partageait avec son père, disparu en janvier 2019, et qu'il voulait accomplir en sa mémoire. Il est allé au bout de lui-même, malgré sa rupture partielle du biceps. "Je lui ai dit : 'Va le plus loin possible avant que ça pète'. Ça a tenu je ne sais pas comment", a raconté à l'AFP son entraîneur Rodolphe Bouché. "Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça avec le recul. Je suis fou ! Parce que je pensais que ça allait péter sur les anneaux. Et malgré ça, j'y suis allé. Je ne pourrai pas le refaire", a reconnu Samir Aït Saïd, certain qu'il avait de la marge pour "gagner."