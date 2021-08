JO de Tokyo : champion olympique du 100 mètres, l'Italien Lamont Marcell Jacobs succède à Usain Bolt

Usain Bolt a désormais un successeur. Champion olympique du 100 mètres en 2008, 2012 et 2016, le Jamaïcain, retraité depuis 2017, cède sa place sur la plus haute marche du podium de l'épreuve reine de l'athlétisme après une décennie de domination sans partage. L'Italien Lamont Marcell Jacobs a créé la sensation et remporté la course ce dimanche en 9"80, dans une finale très ouverte sur le papier qu'il a dominé de bout en bout.