VIDÉO - Soignants, Naomi Osaka, drones... les temps forts de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo

DIAPORAMA - Que les Jeux de Tokyo commencent ! Ils se sont ouverts lors d'une une cérémonie sobre, à la tonalité grave, dans le contexte du Covid. La tenniswoman Naomi Osaka, dernière relayeuse, a embrasé la vasque olympique. Retour en images sur ce show inaugural.

Une cérémonie sobre, élégante et pleine d'émotions. Avec un an de retard sur le calendrier initial, à cause de la pandémie de Covid-19, la cérémonie d'ouverture a marqué le début officiel des Jeux olympiques de Tokyo, vendredi 23 juillet. S'il n'a pas eu le caractère festif que l'on avait pu voir à Rio en 2016, où le Maracanã s'était transformé en sambodrome géant pour l'occasion, le show inaugural, qui a duré plus de 3h45, s'est révélé être un moment de partage et de communion dans un stade presque silencieux.

Le lever de rideau a été saupoudré de feux d'artifice, de chorégraphies modernes et de représentations d'arts traditionnels japonais et même d'humour avec un mime des 50 pictogrammes, représentants les sports olympiques au programme lors de cette édition. L'un des tout premiers tableaux a salué la capacité du sport à s'adapter face à la crise sanitaire. Un rameur, un vélo d'appartement et un tapis de course, utilisés par les athlètes, ont été disposés au cœur même du Stade olympique de Tokyo.

Le feu d'artifice inaugural de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo. − JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Le feu d'artifice tiré pendant la cérémonie d'ouverture vu de l'extérieur du Stade olympique de Tokyo. − PHILIP FONG / AFP

Le sport en intérieur mis à l'honneur après une année de pandémie. − LIONEL BONAVENTURE / AFP

Des danseurs performent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo. − JEWEL SAMAD / AFP

Les forces japonaises d'autodéfense ont procédé à la levée du drapeau japonais, porté notamment par une infirmière. Il a été hissé sur la scène du protocole, située à côté d'une représentation minimaliste et magnifique du Mont Fuji. La chanteuse japonaise Misia a ensuite interprété l'hymne national "Kimi Ga Yo", un poème à l'adresse de l'Empereur. Un hommage a aussi été rendu aux Jeux 1964, qui avaient été organisés à Tokyo. Les cinq anneaux olympiques, taillés dans des arbres plantés il y a près de cinq décennies et censés représenter les cinq continents, ont été assemblés les uns aux autres.

Une vue aérienne de la représentation du Mont Fuji avant la levée du drapeau japonais. − FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

La levée du drapeau du Japon pendant l'hymne "Kimi Ga Yo" interprété par la chanteuse japonaise Misia. − YUMA SUGURO / JIJI PRESS / AFP

Un tableau mettant en avant le travail des maîtres charpentiers locaux. − JEFF PACHOUD / AFP

Les cinq anneaux olympiques en bois assemblés devant une représentation du Mont Fuji. − FRANCK FIFE / AFP

Le défilé des 206 délégations s'est ouvert vers 13h40, heure française. Comme de tradition, la Grèce, berceau de l'olympisme, a ouvert la marche devant l'équipe olympique des réfugiés. Cette sélection, qui avait fait ses grands débuts à Rio en 2016, présente à Tokyo un contingent étoffé, avec une trentaine de sportives et de sportifs originaires de dix pays. Les autres pays se sont par la suite succédé dans le respect des règles de distanciation physique et selon un ordre correspondant à l'alphabet japonais.

Les JO accueillent pour la deuxième fois l'équipe olympique des réfugiés. − MARTIN BUREAU / AFP

Une vue aérienne du Stade olympique de Tokyo pendant la parade des 206 délégations. − FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

La parade s'est poursuivie avec la délégation argentine, qui a bien profité de son passage dans le Stade olympique de Tokyo. La joie était plus feutrée du côté de la Russie, sanctionnée pour avoir transgressé les règles antidopage. Ses représentants ont défilé sous la bannière neutre du Comité olympique russe (ROC).

La bouillante délégation argentine prend la pose pendant la parade des athlètes. − ODD ANDERSEN / AFP

La délégation russe défile sous la bannière neutre, suite aux sanctions contre la Russie pour dopage d'État. − ODD ANDERSEN / AFP

Dans l'histoire des Jeux, bon nombre de délégations ont marqué les esprits par leurs tenues particulièrement audacieuses. La cérémonie d'ouverture de Tokyo n'a pas fait exception à la règle, à l'image des costumes fleuris du Tuvalu. Star des JO de Rio 2016 et Pyeongchang, le porte-drapeau tongien Pita Taufatofua a de nouveau fait sensation en défilant torse nu, le corps huilé.

Le défilé fleuri et haut en couleurs du Tuvalu, pays de l'archipel polynésien. − HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Devenu célèbre aux JO de Rio et Pyeongchang, le porte-drapeau tongien Pita Taufatofua a de nouveau fait sensation. − HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Organisatrice des Jeux olympiques de 2024, la France a paradé en avant-dernière position, juste derrière les États-Unis, qui accueilleront l'édition 2028, et devant le Japon, le pays hôte, qui a clôturé le défilé des nations. Emmenée par la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd, ses deux porte-drapeaux, la délégation tricolore a fait le show lors de son passage en mondovision.

La judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd emmènent la délégation française. − FRANCK FIFE / AFP

La délégation française défile lors de la parade des pays dans le Stade olympique de Tokyo. − JEWEL SAMAD / AFP

Le défilé achevé, le CIO a dévoilé sa nouvelle devise "Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble", qui remplace "Plus vite, plus haut, plus fort", utilisée depuis la refonte des Jeux modernes en 1896. Après la lecture du serment olympique, de nouveaux tableaux se sont enchaînés. Plus d'un millier de drones, 1824 exactement, ont dessiné le symbole de Tokyo 2020 dans le ciel avant former un globe, au son de la chanson "Imagine", coécrite par John Lennon et Yoko Ono et interprétée notamment par John Legend et Keith Urban.

"Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble", la nouvelle devise du CIO. − JEFF PACHOUD / AFP

Des centaines de drones ont formé un globe terrestre dans le ciel de Tokyo. − LEON NEAL / AFP / POOL

Après les discours officiels et l'ouverture par l'Empereur japonais Naruhito des JO, la cérémonie a connu son point d'orgue vers 23h45 (16h45, heure française). Après être passée entre les mains de soignants puis d'une parathlète, la torche olympique est arrivée au pied du chaudron olympique. L'immense honneur d'allumer la vasque est finalement revenu à la joueuse de tennis Naomi Osaka, de mère japonaise et de père haïtien, qui tentera de décrocher le titre olympique sur ses terres. Tout un symbole, pour conclure une cérémonie qui érigé, pendant près de quatre heures, l'inclusion et la diversité en maîtres mots.

L'un des derniers relais de la flamme olympique entre une parathlète et des soignants. − JEWEL SAMAD / AFP

La tenniswoman Naomi Osaka, dernière relayeuse, a allumé la vasque olympique. − ANTONIN THUILLIER / AFP

La vasque olympique s'est embrasée au contact de la torche de Naomi Osaka. − DYLAN MARTINEZ / POOL / AFP

Après le spectacle et les émotions, place désormais, on l'espère, à 16 jours d'exploits.

