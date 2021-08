JO de Tokyo : l'argent pour Florent Manaudou, dans la légende de la natation française

Après son titre à Londres en 2012, à l'issue duquel il était tombé dans les bras de sa sœur, Laure Manaudou, au bord de la piscine, et sa deuxième place quatre ans plus tard à Rio, Florent Manaudou décroche une troisième médaille olympique consécutive dans l'épreuve reine de la natation. Un exploit retentissant, qu'aucun nageur français n'avait auparavant réussi en individuel.

Ses performances réalisées depuis deux ans, mitigées, rendent son exploit encore plus grand. Si ses premiers chronos avaient été encourageants (21"56 fin janvier 2020), le confinement avait interrompu sa progression : avant les Jeux, il a patiné cette saison entre 21"70 et 21"80, a enchaîné sept 50 mètres au-dessus des 22 secondes en mai et juin, et est resté à l'écart du podium européen (5e) mi-mai à Budapest.

Grâce à cette médaille, Florent Manaudou apporte à la délégation tricolore sa 20e médaille depuis le début des Jeux. Il sauve aussi l'honneur de la natation française, privée de podium depuis le début de la compétition. Et poursuit l'incroyable série de sa famille : un Manaudou est désormais monté sur un podium lors de quatre des cinq dernières olympiades, depuis sa sœur Laure en 2004.