JO de Tokyo : l'argent, première médaille pour les fleurettistes françaises depuis 1984

À l'instar de la demie contre les Italiennes, parées d'or lors des Jeux de Londres en 2012, les Françaises n'ont pas pris leur finale par le bon bout. À tour de rôle, elles ont chacune perdu leur relais, jusqu'à être menées 14-9, 25-18 puis 30-20. Dix touches de retard que les Tricolores n'ont jamais réussi à combler face à la bande de Larisa Korobeynikova et Inna Deriglazova, respectivement médaillées de bronze et d'argent en individuel. La blessure de Marta Martyanova, touchée à la cheville, ne les a pas bousculées. Pas plus que l'entrée d'Astrid Guyart, à la place d'Anita Blaze, ressortie de son assaut avec 14 touches de retard (35-21). Deriglazova a fini le travail lors de l'ultime relais pour offrir l'or au Comité olympique russe, après l'argent à Londres en 2012.

Malgré ce dénouement cruel, mais logique, les fleurettistes peuvent avoir le sentiment du devoir accompli. Elles apportent à l'escrime française une troisième médaille dans ces Jeux, après l'or de l'épéiste Romain Cannone dimanche et le bronze de la sabreuse Manon Brunet lundi. Un bilan, qui égale d'ores et déjà la récolte de Rio 2016, et qui pourrait encore être amené à évoluer, vendredi 30 juillet et dimanche 1er août, avec l'épée et le fleuret par équipes masculin, champion et vice-champion olympiques à Rio. En attendant, la délégation française s'assure une 11e médaille, la cinquième en argent.