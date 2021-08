JO de Tokyo : la barre était trop haute pour Renaud Lavillenie

Visage fermé au moment de la présentation des athlètes, boitillant le long de la main courante et strappé aux deux chevilles, le double médaillé a refusé de déclarer forfait, comme s'il ne pouvait tomber autrement qu'au combat. "Je ne pouvais pas me permettre d'abandonner, quitte à ce que je me fasse encore plus mal. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai réussi à faire des sauts, honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort", a assuré Renaud Lavillenie. "Je peux rentrer chez moi la tête haute, je n'ai rien à regretter."