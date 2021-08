JO de Tokyo : le geste politique de Raven Saunders sur le podium examiné par le CIO

Les bras en X sur le podium. L'Américaine Raven Saunders, vice-championne olympique du lancer du poids, dimanche 1er août, a célébré sa médaille d'argent sur le podium des Jeux de Tokyo avec un message à destination des personnes opprimées. Très investie dans la défense des droits de la communauté LGBT, la lanceuse de poids de 25 ans est la première sportive depuis le début des JO au Japon à utiliser la cérémonie de remise des médailles comme plateforme politique.

Selon la presse américaine, l'athlète noire a expliqué qu'elle représentait "tous les gens à travers le monde qui se battent et qui n'ont pas de plateforme pour faire entendre leur voix". "Mon message est de continuer à combattre, à pousser et à trouver de la valeur dans qui vous êtes, dans tout ce que vous faites", avait-elle lancé, avant même la cérémonie de remise des médailles, et donc sa célébration politique. "C'est important pour moi de ramener cette médaille d'argent, car je représente tant de gens différents, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui m'envoient des messages et qui ont prié pour moi."