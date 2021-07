Le tableau des médailles des JO de Tokyo : la France 8e, après une belle journée en argent

Objectif 42 médailles. Cinq ans après la récolte record de Rio (10 en or, 18 en argent, 14 en bronze), une de plus qu'à Pékin, la délégation française a pour ambition de faire aussi bien, voire mieux, aux Jeux olympiques de Tokyo. Mercredi 28 juillet, au cinquième jour officiel de compétitions, les rameurs Hugo Boucheron et Matthieu Androdias en deux de couple ont offert au contingent tricolore une troisième médaille en or. Depuis le début des JO, le Japon (15 or, 4 argent, 6 bronze), la Chine (15 or, 7 argent, 9 bronze) et les États-Unis (14 or, 14 argent, 10 bronze) font la course en tête.