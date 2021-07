Planche à voile : doublé en argent pour Charline Picon et Thomas Goyard, vice-champions olympiques

Charline Picon devient la première Française à remporter deux médailles en voile aux Jeux olympiques. Troisième au départ de cette "medal race" réservée aux dix premières et à l'issue de laquelle les points comptent double, Picon, qui comptait six points de retard sur la Chinoise, en tête au classement, pouvait prétendre à un doublé historique, mais devait distancer ses deux adversaires.

En tête sur les deux derniers bords, la Française a réalisé une manche quasi parfaite dans des conditions de petit temps (vent faible à 6 nœuds) mais a dû s'incliner devant la Chinoise qu'elle avait désignée comme sa principale rivale.

À 36 ans, Charline Picon complète un palmarès déjà bien rempli. Outre son titre olympique à Rio, la native de Royan a été sacrée championne du monde en 2014 et vice-championne du monde en 2018 et 2020, après deux médailles de bronze en 2009 et 2010. Au niveau continental, Charline Picon est double championne d'Europe, en 2020 et 2021.