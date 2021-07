JO de Tokyo : que va faire Emmanuel Macron à la cérémonie d'ouverture ?

Il sera le seul dirigeant du G7 à la cérémonie d'ouverture des JO. Emmanuel Macron est attendu, vendredi 23 juillet, à Tokyo pour une visite condensée de 36 heures, au cours de laquelle il assistera au coup d'envoi de la grand-messe olympique. Deux ans après son dernier voyage au Japon, au mois de juin 2019, le président français assistera, en présence de l'empereur Naruhito, du Premier ministre japonais Yoshihide Suga et du président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, au traditionnel défilé des délégations et de leurs porte-drapeaux, ainsi qu'à l'embrasement de la vasque olympique.

"Je vais au Japon pour le soutien et le relais", avait annoncé le chef de l'État, jeudi 15 juillet, au micro de France 2 en marge du Tour de France. "Pour soutenir l'olympisme" en pleine pandémie de Covid-19, "l'organisation japonaise et les athlètes français" avec l'espoir qu'"ils rapporteront un maximum de médailles", avait-il détaillé, l'objectif affiché par la délégation tricolore étant d'une quarantaine de breloques, soit autant qu'à Rio en 2016 (42 dont 10 en or, 18 en argent, 14 en bronze).

À cette occasion, le président de la République sera accompagné d'une délégation réduite au maximum et composée d'un seul ministre, celui de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer. Il a prévu de s'entretenir avec le président du CIO Thomas Bach et les responsables français du comité d'organisation des Jeux 2024, mais aussi d'assister, samedi 24 juillet, à des épreuves de judo et de basket féminin 3x3, l'une des quinze extensions des disciplines existantes.