JO de Tokyo : scandales et incertitudes, cacophonie autour de la cérémonie d'ouverture

Cela aurait pu s'arrêter là, mais visiblement ce n'était pas assez. Le comité d'organisation a dû faire face à des scandales en cascade. Après la démission en février 2021 de Yoshiro Mori, le président de Tokyo 2020, suite à un dérapage sexiste et misogyne , le passé, que les uns et des autres avaient pris soin de mettre sous le tapis, a refait surface. Le 18 mars, Hiroshi Sasaki, le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO, a été poussé vers la sortie pour des propos grossophobes. Il avait suggéré en interne de déguiser en porc Naomi Watanabe, une vedette locale aux rondeurs assumées.

Tokyo n'avait pas besoin de ça. Contraints l'été dernier à un report historique des Jeux, à cause du Covid-19, une première en temps de paix, les organisateurs japonais pensaient avoir connu le pire. À tort. À la veille du lancement officiel des JO, la résurgence de la pandémie au niveau mondial les a obligés à interdire les spectateurs étrangers puis à ordonner un huis clos pour la quasi-totalité de la quinzaine olympique. De nouvelles contraintes d'organisation qui sont venues s'ajouter aux conditions caniculaires - la chaleur et l'humidité - dans la capitale nippone, promettant le supplice aux athlètes.

Si le départ du président de Tokyo 2020 a été compensé par la nomination de Seiko Hashimoto, médaillée olympique et ministre chargée des Jeux olympiques et de l'égalité femme-homme, le limogeage de Sasaki a fait tanguer l'organisation. Dans la dernière ligne droite, deux nouvelles défections sont venues encore noircir le tableau. Le 19 juillet, Keigo Oyamada, compositeur de l'un des thèmes musicaux de la cérémonie d'ouverture, a été épinglé, après des révélations sur son passé de harceleur. Trois jours plus tard, le 22 juillet, le directeur artistique Kentaro Kobayashi a, à son tour, été démis de ses fonctions, avec effet immédiat, pour une blague douteuse sur l'Holocauste, remontant à plus de 20 ans.

De quoi jeter un flou sur le contenu qui sera proposé, sur le fond et la forme, à la veille de la cérémonie, censée donner le ton de la quinzaine olympique. Les organisateurs ont précisé qu'ils "continuaient les préparatifs de la cérémonie d'ouverture comme initialement programmés" après s'être assurés qu'"aucune portion de la cérémonie ne pouvait être attribuée uniquement à Kentaro Kobayashi". "Nous réfléchissons encore sur la manière dont nous pouvons assurer la cérémonie", avait reconnu Seiko Hashimoto, précisant qu'elle voulait tirer des conclusions "aussi vite que possible", consciente que cette nouvelle polémique interne ternie un peu plus l'image des Jeux, déjà impopulaires auprès d'une grande partie de la population japonaise.