JO de Tokyo : 58% des Français se disent opposés à la tenue des Jeux

Le Japon, hôte de la compétition, fait partie des plus sceptiques : seulement deux Japonais sur dix (22%) sont favorables à la tenue de la compétition. Avec seulement 14% d'avis favorables, la Corée du Sud est le pays le plus hostile au maintien de l'événement, selon l'étude . À l'inverse, la Turquie, l'Arabie saoudite et la Russie affichent des taux d'agrément de 71, 66 et 61%.

L'engouement autour des Jeux n'est pas au rendez-vous en France. Selon un sondage réalisé par l'institut Ipsos, publié mardi 13 juillet, 58% des Français estiment que les JO de Tokyo (du 23 juillet au 8 août) ne devraient pas avoir lieu à cause de la pandémie. Dans ce sondage réalisé dans 28 pays, auprès de 19.510 personnes, entre le 21 mai et le 4 juin, 57% des personnes interrogées jugent que les Jeux, reportés d'un an en raison du Covid-19, ne devraient pas se dérouler cet été.

À trois ans de Paris 2024, les Français n'affichent pas non plus un intérêt débordant. Seuls 32% des sondés se disent intéressés par les Jeux, tandis que 27% d'entre eux ne sont pas très intéressés et 41% ne sont pas du tout intéressés. Sur les 28 testés, la France (68%) arrive en 25e position, en termes de désintérêts, à égalité avec le Japon et juste devant la Corée du Sud (70%) et la Belgique (72%). L'Inde (70%), l'Afrique du Sud (59%) et la Chine (57%), eux, attendent avec impatience les Jeux.

Dans ce baromètre, mis en ligne à dix jours de la cérémonie d'ouverture, 52% des Français s'accordent à dire que les Jeux olympiques seront une occasion importante pour le monde de se rassembler après la pandémie (contre 62% de la moyenne mondiale). La Turquie et l'Arabie saoudite sont les plus en phase avec cette affirmation (81%), suivies de la Chine (79%) et de l'Italie (78%). La Corée du Sud (26%), le Japon (31%) et l'Allemagne (46%) sont, à l'inverse, les moins enthousiastes.