JO : Fauconnet se prend en coup de patin en finale du short-track, Dorin frôle l'exploit en biathlon... une première journée frustrante

SONDAGE





Savez-vous quels sont les sports préférés des français durant les J.O d'hiver ? Allez, on vous donne des indices : ça glisse et ça va vite. L'institut de sondage Odoxa a publié les résultats de son étude la semaine dernière et on apprend que les sports préférés des français sont le patinage (37%), le ski alpin (22%) et le biathlon (19%).

Et 61% des Français pronostiquent un nouveau record de médailles pour la délégation française. Plus d'un français sur deux pense que le record de Sotchi (15 médailles) sera battu.