JO de Pyeongchang : les patineurs nord-coréens font sensation pour leur premier entraînement

Seuls sportifs à avoir réussi à se qualifier dans les règles et dans les temps, Ryom et Kim - 15es aux Championnats du monde 2017 d'Helsinki - ont parfait leur programme l'été dernier auprès de l'entraîneur canadien Bruno Marcotte, aujourd'hui consultant à Pyeongchang, et de sa soeur chorégraphe Julie. Pour l'occasion, le régime de Pyongyang avait autorisé ses deux athlètes à séjourner un mois et demi au Québec dans l'espoir de faire sensation lors des Jeux d'hiver.





Si les voir décrocher une médaille à Pyeongchang paraît illusoire, nul doute que - comme les Nigérianes en bobsleigh et en skeleton - leurs performances, les 14 et 15 février, seront scrutées avec une attention toute particulière.