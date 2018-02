JO d'hiver de Pyeongchang : Chloé Trespeuch, Adrien Théaux... le programme du vendredi 16 février

Ce vendredi 16 février, sept titres olympiques seront attribués aux Jeux d'hiver de Pyeongchang. La délégation française peut ajouter trois breloques de plus à son escarcelle en snowboard, en ski alpin et en ski de fond. Si voir Nastasia Noens et Adeline Baud-Mugnier triompher sur le slalom (2 heures) semble compromis, tant le plateau est relevé, Adrien Théaux pourrait dans le même temps avoir sa carte à jouer en super-G (3 heures), au lendemain de son entrée en lice sur la descente. Parmi les trois autres représentants tricolores engagés, Blaise Giezendanner, Maxence Muzaton et Brice Roger, le dernier pourrait aussi briller.