JO d'hiver 2018 : le comité d'organisation présente ses excuses après le "smartphonegate"

Devant les vives protestations des athlètes et des autorités iraniens qui avaient notamment menacé Samsung de représailles commerciales, le CIO avait rétropédalé et accepté dès jeudi de fournir des smartphones aux concurrents des deux pays concernés, à condition que les Nord-Coréens rendent les appareils avant leur retour au pays. Sur les réseaux sociaux iraniens, un mot-clé "Non aux produits Samsung" avait aussi vu le jour. Vendredi, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a indiqué que les sportifs nord-coréens avaient de leur côté refusé les smartphones offerts, sans qu’aucune raison officielle ne soit avancée.





Un responsable de Samsung avait également contacté l'ambassadeur iranien en Corée du Sud Hassan pour s'excuser, mais malgré ce geste, les athlètes de la République islamique avaient refusé vendredi d'aller chercher les smartphones olympiques. Dans son communiqué de samedi, le Comité d'organisation a assuré que Samsung "n'a pas été impliqué dans le processus de prise de décision lié à la distribution des smartphones".