JO d'hiver de Pyeongchang : Jason Lamy-Chappuis, Anaïs Bescond... le programme des épreuves du mercredi 14 février

Ce mercredi 14 février, six titres olympiques seront attribués aux Jeux d'hiver de Pyeongchang. Déjà détentrice de cinq médailles (dont deux en or), la délégation française peut poursuivre sa moisson en ski alpin, en biathlon et en combiné nordique. Champion olympique à Vancouver, Jason Lamy-Chappuis est sorti de sa retraite de deux ans pour un ultime défi.





Avant l'entrée en lice du Jurassien (07h00, heure française), il y aura du ski alpin avec Nastasia Noens et Adeline Baud-Mugnier. Elles sont engagées sur le slalom, prévu en pleine nuit (02h15). Peu de chances de les voir triompher. Mais sait-on jamais, une surprise est toujours possible. Après les filles du ski, il sera l'heure donc pour Jason Lamy-Chappuis de faire son grand retour. À 31 ans, le combiné de Bois-d'Amont sera parmi les outsiders avec un autre Français, François Braud.