JO 2018 : l'émouvante lettre de la maman de David Poisson à ses "frangins" descendeurs de l'équipe de France

Nul doute qu'ils auront à cœur de faire de leur mieux sur les pistes de Pyeongchang. La maman de David Poisson, le skieur français disparu accidentellement en début de saison a adressé une lettre émouvante aux skieurs français. "Mon plus grand souhait, aujourd’hui, c’est que là-bas, en Corée, les frangins de David collectionnent les médailles dans toutes les disciplines", écrit Jeannette Poisson dans cette lettre publiée par Le Parisien dans la nuit de mardi à mercredi.





"Et vous, les gros, vous qui vous élancerez dans quelques heures pour la descente olympique sachez que pour moi, vous avez déjà remporté la plus belle des médailles, celle du courage et de l’amour, en reprenant le départ d’une course peu de temps après que votre Kaillou vous a quittés. Elle est d’or comme mon amour pour vous", ajoute-t-elle à l'attention des spécialistes de vitesse comme l'était David, son fils, surnommé Kaillou.