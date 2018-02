JO 2018 : le biathlon femmes reporté à jeudi et le slalom dames à vendredi, en raison de vents violents

Les conditions météorologiques "vont s'améliorer demain (jeudi) avec du soleil attendu et sans vent", a déclaré une porte-parole de la Fédération internationale de ski (FIS), présente sur place.





Depuis le début des Jeux olympiques d'hiver 2018, une seule course de ski alpin a pu se dérouler selon le programme : le combiné messieurs remporté mardi par l'Autrichien Marcel Hirscher. Les rafales de vent ont entraîné les reports à jeudi de la descente messieurs prévue initialement dimanche dernier et du slalom géant dames programmé lundi. Quant au biathlon, les quatre premières courses de biathlon (sprints messieurs et dames, poursuites messieurs et dames) avaient pu se tenir conformément au programme prévu.