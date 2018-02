JO 2018 : le porno cartonne à Pyeongchang

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, les visites ont explosé avant même l'ouverture officielle des Jeux, pour atteindre un pic à + 85% de trafic le 12 février. Le site indique que les chiffres ont augmenté dès le 1er février, date à laquelle les athlètes olympiques, la presse et les spectateurs ont afflué dans la ville. Sur le graphique, on constate une chute des visites le 9 février : une date qui correspond à la cérémonie d'ouverture.





Le site ironise d'ailleurs : "Toutes les mains devaient être sur le pont, pour les préparatifs de la cérémonie d'ouverture". En revanche, c'est le 12 février que le trafic a connu sa plus forte augmentation. Le 12 février, les intempéries et rafales de vent à plus de 100km/h ont forcé les organisateurs à décaler de nombreuses courses, dont l'entraînement du combiné alpin hommes, celui du combiné nordique et la troisième manche de Slopestyle.. Apparemment, il a fallu s'occuper autrement.