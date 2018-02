Froid polaire à Pyeongchang : une championne olympique nous raconte l'enfer blanc des JO d'hiver

LCI : Vous étiez à Lillehammer en 1994, les JO les plus froids connus avec une température ressentie de - 25°C. Parlez-nous de ce que vous avez ressenti là-bas.

Corinne NIOGRET : Ça brûle le nez et les poumons. J'avais vraiment l'impression de respirer des lames de rasoir. J'avais comme des petites piques qui me traversaient la gorge et allaient dans les poumons. Sur place, on a cherché tous les moyens pour se protéger, parce que, malgré tout, il faut quand même participer aux entraînements, être sur le pas de tir pour avoir des repères. C'était un peu le "système D". On mettait des couvertures de survie, dans les bonnets, dans les gants... Il fallait essayer de faire des couches pour se protéger mais pas trop épaisses non plus pour ne pas modifier les réglages au niveau de la carabine et le tir en lui-même.

LCI : Pourtant, on peut croire que les athlètes ont l'habitude de s'adapter au froid...

Corinne NIOGRET : Quand il fait - 10°C, voire - 15°C, ça va. Tout dépend aussi de l'humidité. Si c'est un froid humide, on n'aura pas le même ressenti. Jusqu'à - 15°C, c'est supportable et gérable. En dessous, on ne va pas se mentir, cela devient compliqué parce que le sang ne va plus dans les extrémités. Il afflue dans les muscles et dans le cœur pendant l'effort mais les extrémités, les mains, les pieds et le visage deviennent très durs à réchauffer.