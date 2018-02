"Très nul sur ces deux dernières balles ": l'immense déception de Fourcade, 5e sur le 20 km du biathlon

ÉCHEC - C'était une course pour l'histoire. Au terme d'un 20km dantesque et semé d'embûches, notamment au tir, Martin Fourcade a tout tenté pour conserver son titre, mais Johannes Boe, son plus grand rival, s'est imposé. Le français est arrivé avec 42 secondes de retard sur le Norvégien et échoue au pied du podium.