JO d'hiver 2018 : Shaun White, le rider trois étoiles qui a enflammé le half-pipe de Pyeongchang et Twitter

LÉGENDAIRE - Au terme d'une épreuve qu'il a très largement dominée, Shaun White s'est imposé, une fois encore, et s'est offert sa troisième médaille d'or olympique. Il est entré dans la légende de son sport et la manche finale de l'épreuve de half-pipe est d'ores et déjà mythique. Sur Twitter, celle-ci a été maintes fois commentée et saluée.