JO : kits de survie, zones chauffées... athlètes et spectateurs vont-ils braver le froid à la cérémonie d’ouverture ?

Pour réchauffer les esprits, l’organisation a mis en place quelques mécanisme de protection : une barrière censée stopper le vent et 40 appareils de chauffage ont été installés. Ont aussi été mises en place ce que France info appelle des "zones de répit", sortes de tentes plus abritées et surtout chauffées, où ceux qui le souhaitent pourront venir se réchauffer. Il y en a 24 autour du stade.





Car si les athlètes risquent de souffrir, les 35.000 spectateurs attendus dans le stade risquent de ne plus sentir leurs pieds : ils vont être immobilisés pendant une heure et demi. Outre les chauffages mobiles et les zones de répit, des kits de survie, comprenant une couverture, des packs chauffants pour les mains et les pieds et un coussin chauffant, seront distribués par les organisateurs. Mais la bonne nouvelle pour les athlètes et les 35.000 spectateurs attendus est que les températures devraient remonter vendredi et pourraient même passer au-dessus de 0°C au cours de la journée.